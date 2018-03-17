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سفير مصر بالرباط يتوقع تزايد أعداد المصوتين بانتخابات الرئاسة أيام العطلات

السبت، 17 مارس 2018 12:02 م
سفير مصر بالرباط يتوقع تزايد أعداد المصوتين بانتخابات الرئاسة أيام العطلات سفير مصر فى المغرب أشرف إبراهيم





كتب - أحمد جمعة
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أكد سفير مصر فى المغرب أشرف إبراهيم، أن التصويت بدأ منذ قليل بالرباط، متوقعا زيادة أعداد المصوتين بالمغرب وذلك لأن يومى السبت والأحد أيام عطلة رسمية، مشيرا إلى وجود مندوب عن المرشح عبد الفتاح السيسي وإحدى منظمات المجتمع المدنى المصرح لها.

 

وقال سفير مصر فى المغرب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم السبت، إنه رغم تساقط الأمطار فى الرباط إلا أن المصريين أصروا على المشاركة، مؤكدا وجود حرص كبير من المواطنين المصريين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم.

 

وأوضح السفير المصرى فى المغرب، أن مواطن مصرى قطع مسافة طويلة جدا من جنوب المغرب إلى مقر السفارة للإدلاء بصوته فى الانتخابات، مؤكدا وجود اهتمام كبير فى المغرب سواء على المستوى الرسمى أو الإعلامى ويتضح هذا من توافد مندوبى وكالات الأنباء والتليفزيونى المغربى ووسائل الإعلام المغربية.

 

وأكد سفير مصر بالمغرب وجود توافد من المواطنين المصريين لليوم الثانى على التوالى، موضحا أن وسائل الإعلام المغربية حريصة على إبراز مشاركة المصريين فى الانتخابات الرئاسية، مشيرا لاهتمام الإعلام المغربى بإبراز الإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها مصر لوضع البلاد على الطريق الصحيح وجذب المزيد من الاستثمارات، إضافة لتركيز الإعلام المغربى على الحرب التى تخوضها مصر ضد الإرهاب.

 

وأوضح أن المغرب استفادت من تجربة مصر فى الإصلاح الاقتصادى، متوقعا أن يتوافد عدد كبير من المصريين للتصويت فى السفارة المصرية فى الرباط، مؤكدا أن المصريين بعثوا برسالة للعالم على اهتمامهم بالانتخابات وحرصهم على المشاركة بالمسار الديمقراطى.


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