سفير بريطانيا بموسكو: محاولة تسميم الجاسوس الروسى هجوما على القيم الدولية

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اعتبر لورى بريستو السفير البريطانى لدى روسيا، تسميم الجاسوس الروسى المزدوج السابق سيرجى سكريبال، وابنته، فى بريطانيا هجوما على القيم الدولية.

وقال بريستو - فى تصريحات للصحفيين نقلتها شبكة (إيه بى سى) نيوز الإخبارية الأمريكية، اليوم السبت - "سنفعل دائما كل ما هو ضرورى للدفاع عن أنفسنا وحلفائنا وقيمنا ضد هذا النوع من الهجوم، الذى لا يعد هجوما على المملكة المتحدة فحسب، بل على النظام الدولى المبنى على القواعد والذى تعتمد على أساسه جميع الدول، ومن بينها روسيا، على سلامتها وأمنها."

وأضاف السفير البريطانى، أن الأزمة نشأت نتيجة هجوم مروع ارتكب فى المملكة المتحدة، وهو محاولة قتل شخصين، باستخدام سلاح كمياوى تم تطويره فى روسيا ولم تعلن عنه روسيا فى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، كما كان ولا يزال يتعين عليها أن تفعل بموجب اتفاقية الأسلحة الكيماوية.

وجاءت تصريحات السفير البريطانى بعد أن قامت الخارجية الروسية باستدعائه اليوم لإبلاغه بأن موسكو ستطرد 23 دبلوماسيا بريطانيا وذلك للرد بالمثل على إعلان بريطانيا فى وقت سابق طرد 23 دبلوماسيا روسيا، يذكر أن الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال وابنته يوليا لا يزالان يرقدان فى المستشفى فى حالة حرجة منذ هجوم 4 من مارس الجارى فى مدينة "سالزبيرى" البريطانية.