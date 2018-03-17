سفير القاهرة باستراليا: نشهد تظاهرة لتأييد مصر فى حربها ضد الإرهاب

سفير القاهرة باستراليا: نشهد تظاهرة لتأييد مصر فى حربها ضد الإرهابالسبت، 17 مارس 2018 11:07 ص
انتخابات المصرين بالخارج
كتب محمود راغب
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قال السفير محمد خيرت، سفير مصر فى استراليا، إن الانتخابات الرئاسية فى اليوم الثانى مستقرة كما حدث فى اليوم الأول، مشيدا بحرص وأبناء الجالية على التوجه لصناديق الانتخابات.
وأضاف السفير المصرى باستراليا، فى تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع": "نعيش حالة غريبة من التأييد والفرح لدى جموع الناخبين المتوجهين لمقر الانتخاب والأمر لم يصبح مجرد ناخب يتوجه للمقر الانتخابى وإنما نعيش تظاهرة لتأييد مصر فى حربها ضد الإرهاب ورسالة للعالم الخارجى أن أبناء الجالية المصرية فى الخارج هم حائط صد لها وهم يقفون جميعهم خلف مصر وجيشها وقيادتها وشعبها فى الحرب ضد الإرهاب" .
وتابع السفير المصرى باستراليا، أن أبناء الجالية المصرية واعون تماما بما يحدث داخل مصر من إنجازات، لافتا إلى أن الانتخابات فى يومها الأول والثانى ضرب خلالها أبناء الجالية أروع مظاهر الحب والتأييد، حيث حرصت سيدة عمرها 96 عاما على المشاركة والإدلاء بصوتها رغم كبر سنها، فضلا عن مشاركة أصغر ناخب باستراليا عمر الذى لا يتعدى الـ 19 عاما، ومشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة فى انتخابات .
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