سفيرة مصر بالبحرين: لم نتلق أى شكوى من الناخبين حتى الآن

سفيرة مصر بالبحرين: لم نتلق أى شكوى من الناخبين حتى الآنالسبت، 17 مارس 2018 07:32 م
المصريين بالبحرين
المنامة: محمد رشاد
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قالت سها الفار، سفيرة مصر لدى البحرين، إن مشاركة المصريين بالبحرين فى الانتخابات الرئاسية مشرف جدًا، مشيرًا إلى أن أعداد الناخبين فى تزايد، بالإضافة إلى وجود رغبة قوية للمشاركة من كافة الفئات.
وأشارت السفيرة سها الفار فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، إلى أن عدد الجالية المصرية بالبحرين يبلغ 23 ألف مصرى، مشيرة إلى إن المصريين توافدوا على لجان الاقتراع قبل الموعد المحدد لبدء العملية الانتخابية، مؤكدة أن السفارة لم تتلق أى شكوى من الناخبين حتى الآن.
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