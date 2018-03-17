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سعر اليورو اليوم السبت 17-3-2018 واستقرار العملة الأوروبية

السبت، 17 مارس 2018 12:33 م
سعر اليورو اليوم السبت 17-3-2018 واستقرار العملة الأوروبية يورو - أرشيفية





كتبت- دانه الحديدى
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استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، اليوم السبت الموافق 17-3-2018، ثانى ايام العطلة الاسبوعية بالبنوك، على نفس الاسعار المسجلة بختام تعاملات الاسبوع الماضى، مسجلا متوسط سعر فى السوق المصرى 21.75 جنيه للشراء، و 21.88 جنيه للبيع، وفقا لآخر بيانات البنك المركزى.

 

وجاء سعر اليورو الأوروبى، والذى اختلف من بنك لآخر، وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المحلية والعربية والأجنبية العاملة فى السوق المصرى اليوم كالتالى..

 

اليورو اليوم
اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

 

21.7573 جنيه للشراء

21.8818 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 

21.70 جنيه للشراء

21.85 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

 

21.68 جنيه للشراء

21.84 جنيه للبيع

 

اليورو
اليورو

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة

 

21.70 جنيه للشراء

21.85 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

 

21.71 جنيه للشراء

21.87 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 

21.69 جنيه للشراء

21.85 جنيه للبيع

 

سعر صرف اليورو
سعر صرف اليورو

 

برنامج التعاون عبر الحدود يعلن تنفيذ 29 مشروعا فى مصر بـ11 مليون يورو

 

نظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وبرنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط، مؤتمرا لإعلان نتائج وإنجازات المرحلة الأولى من البرنامج، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وفرانشيسكو بيجليارو، رئيس مقاطعة سردينيا الإيطالية، والسفير الإيطالى بالقاهرة جيامباولو كانتينى، ودييجو إسكالونا، رئيس التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبى فى القاهرة، وآنا كاتى، رئيس إدارة برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط، والدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية.

 

وشهد المؤتمر عرض نتائج ونجاحات المرحلة الأولى من البرنامج، وعرض نماذج للمشروعات المصرية التى حققت إنجازات ملموسة، إذ شاركت فى المرحلة الأولى من البرنامج 14 دولة من شمال وجنوب البحر المتوسط، وتم تنفيذ 95 مشروعا، وشاركت مصر فى 29 مشروعا منها، تم تنفيذها من خلال 38 جهة مصرية بتمويل قدره 11.6 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى، ومن المتوقع أن تشارك الجهات المصرية بـ122 مشروعا خلال المرحلة الثانية.

 

 

 

 

 


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