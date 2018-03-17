سعر الريال السعودى اليوم السبت 17-3-2018 وثبات العملة السعودية







كتبت- دانه الحديدى

واصل سعر الريال السعودى ثباته أمام الجنيه المصرى، اليوم السبت الموافق 17-3-2018، ثانى ايام العطلة الاسبوعية للبنوك، وفقا لأخر تعاملات الاسبوع الماضى، مسجلا 4.67 جنيه للشراء و4.70 جنيه للبيع بأخر تعاملات البنك الأهلى المصرى.

ووفقا لآحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر الريال السعودى اليوم، كالتالى..



الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.6849 جنيه للشراء

4.7116 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.67 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.67 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع



سعر الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

4.66 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.66 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.65 جنيه للشراء

4.69 جنيه للبيع



سعر عملة الريال السعودى اليوم

ولى العهد السعودى يلتقى دونالد ترامب الثلاثاء المقبل

يجتمع صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولى عهد السعودية، مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يوم الثلاثاء المقبل، فى واشنطن، فيما سيلتقى بعد ذلك تميم بن حمد آل ثانى أمير قطر مع "ترامب"، فى العاشر من أبريل المقبل، فى البيت الأبيض.

وقال المسئول الكبير بالإدارة الأمريكية، إن الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى، طلب الاجتماع مع ترامب بعد لقاء الرئيس الأمريكى بأمير قطر، وكان من المقرر فى الأساس أن يلتقى الشيخ محمد بن زايد بترامب فى 27 مارس، وأضاف المسئول الأمريكى الكبير، "طلب محمد بن زايد من ترامب أن يكون آخر من يلتقى به"، فيما لم يتحدد موعد جديد بعد، ومن المرجح أن يجرى الزعماء محادثات مع ترامب تتعلق بمواجهة إيران ومحاربة التطرف وتعميق الشراكة الاقتصادية والعسكرية.