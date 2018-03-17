سعر الدولار اليوم السبت 17-3-2018 واستقرار العملة الامريكية







كتبت دانه الحديدى

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، اليوم السبت الموافق 17-3-2018، ثانى ايام العطلة الاسبوعية للبنوك، على نفس الاسعار المسجلة بختام تعاملات الاسبوع الماضى، ليظل متوسط سعر الدولار فى أغلب البنوك عند مستوياته خلال الأيام الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن عدد من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرية، بين بنوك عامة وخاصة، فقد جاء متوسط سعر الدولار فى البنوك المختلفة كالتالى..



الدولار

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.5703 جنيه للشراء

17.6694 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.54 جنيه للشراء

17.64 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع



دولار

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع



سعر الدولار مقابل الجنيه

البنك الأهلى: وفرنا 23 مليار دولار لعمليات الاستيراد منذ تحرير سعر الصرف

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مصرفه وفر ومنح موافقات بقيمة 23 مليار دولار لعمليات استيرادية منذ تحرير سعر الصرف - تعويم الجنيه - وحتى الآن، وتشمل فتح اعتمادات مستندية ومستندات تحصيل، لعمليات القطاعين الخاص والحكومى.

وكان البنك المركزى المصرى قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير – تعويم - سعر صرف الجنيه المصرى وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة بالنقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.