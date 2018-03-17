سباق سائقين خلال زفة عروس ينتهى بدهس أمين شرطة خلال توجهه لعمله بأطفيح

تسبب تسابق سائقى سيارتى نقل خلال زفة عروس بأطفيح فى محافظة الجيزة، فى الاصطدام بأمين شرطة أثناء قيادته دراجة بخارية متوجها إلي عمله، مما أسفر عن مفارقته الحياة، وفرا هاربين، وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين وضبطهما، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة أطفيح بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص أمام مدخل أطفيح البحرى، فانتقل الرائد أحمد يسرى، رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة أمين شرطة يدعى"وليد أحمد " يعمل بمركز شرطة الصف، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه أثناء قيادته دراجته البخارية متوجها إلى عمله، صدمته سيارة نقل مما أسفر عن مصرعه.



كشفت التحريات، أنه أثناء تسابق سائقى سيارتى نقل خلال زفة عروس بأطفيح اصطدما بالمجنى عليه، وفرا هاربين عقب الحادث، وتوصلت تحريات الرائد وليد كمال معاون مباحث مركز شرطة أطفيح، أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " محمد. ع " و " أدهم. ص " سائقين.



وبإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، وباشرت النيابة التحقيق.