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سائقو الأجرة باسطنبول يرفعون دعوى من أجل وقف عمل شركة "أوبر"

السبت، 17 مارس 2018 07:46 ص
سائقو الأجرة باسطنبول يرفعون دعوى من أجل وقف عمل شركة "أوبر" عناصر من الشرطة التركية





اسطنبول (رويترز)
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أقام سائقو السيارات الأجرة فى مدينة اسطنبول التركية دعوى قضائية ضد شركة أوبر لخدمات نقل الركاب متهمين الشركة التى مقرها الولايات المتحدة بتعريض مصدر عيشهم للخطر فى قضية قد تقوض نشاط الشركة فى أكبر مدن أوروبا.

وهذه أحدث واقعة ضمن دعاوى قضائية وقيود واحتجاجات حول العالم بسبب ما تشكله شركة أوبر،التى تعمل بوسائل تكنولوجية متطورة وتكاليف أقل، من تحد لخدمات سيارات الأجرة التقليدية. واضطرت أوبر للتوقف عن العمل فى الدنمرك والمجر كما علقت عملياتها فى المغرب مع التزامها بالقوانين المحلية.

وتجمع مئات من سائقى السيارات الأجرة باسطنبول أمام قاعة محكمة بالمدينة تعقد أولى جلساتها بشأن القضية يوم الاثنين رافعين لافتات كتب عليها"لا نريد اللص العالمى أوبر".

ويتهم سائقو السيارات الأجرة فى دعواهم أوبر بتشغيل خدمة سيارات أجرة فى تركيا دون ترخيص ويريدون إغلاق هذا التطبيق. وتعقد المحكمة الجلسة التالية فى يونيو.

 

 


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