زيارات منزلية للمواطنين للتوعية بأهمية المحافظة على مياه الشرب بالفيوم







الفيوم – رباب الجالي

صرح اللواء هشام محمد درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أن إدارة التوعية بالشركة تواصل تنفيذ فعاليات القافلة المائية المنفذة بقرية العامرية التابعة لمركز الفيوم من أجل رفع الوعى المائى لدى المواطنين.

وأكد درة أنه تم تنفيذ زيارات منزلية للأهالى لتوعيتهم بأهمية المياه وضرورة المحافظة عليها وعدم إهدارها بجانب الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى والتعريف بالخدمات التى تقدمها الشركة متمثلة فى الخط الساخن 125 لتلقى الشكاوى على مدار اليوم بجانب خدمات تطهير الخزانات.

وأضاف درة أنه بجانب تنفيذ زيارات منزلية الأهالى تم عمل استقصاء رأى لقياس مدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة من قبل الشركة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى والفواتير، وذلك من أجل الارتقاء بهذه الخدمات وتجويدها.