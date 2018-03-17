"زراعة كفر الشيخ": 24 منفذاً لاستلام القمح من الفلاحين

"زراعة كفر الشيخ": 24 منفذاً لاستلام القمح من الفلاحينالسبت، 17 مارس 2018 07:03 م
قمح -أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال المهندس عبدالرافع عبدالعظيم، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ: إن لجان تسلم محصول القمح ستعقد اجتماعها منتصف الأسبوع الحالي برئاسة اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ ، وبحضور مسئولي مديرية التموين،والزراعة، وبنوك التنمية الزراعية"، بعد صدور قرار تشكيل اللجان الفرعية لتسلم محصول القمح، من قِبل اللجنة العليا، وكذلك قرار تسعير المحصول طبقًا لدرجة النقاوة.
وأضاف عبد العظيم ، في بيان له ، أن المساحة المزروعة بمحصول القمح العام الحالي 238ألف و808 فدان ، بزيادة 7 آلاف فدان على المستهدف زراعته، مشيرًا إلى أن الكمية المتوقع توريدها طن لكل فدان ، مشيراً إلى أنه تم تجهيز 24 منفذًا، من بينها 5 صوامع تسَعُ 119 ألف طن، و7 هناجر تسع ل 177 ألف و90 طناً ، بالإضافة إلى 7 شون تسع ل 24ألف و10 أطنان .
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