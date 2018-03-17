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روسيا: 17 ألف شخص خرجوا من الغوطة الشرقية منذ بداية الهدنة الإنسانية

السبت، 17 مارس 2018 03:10 ص
روسيا: 17 ألف شخص خرجوا من الغوطة الشرقية منذ بداية الهدنة الإنسانية آلاف المدنيين يخرجون من الغوطة السورية





دمشق أ ش أ
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أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 17 ألف شخص، خرجوا عبر الممرات الأمنة من الغوطة الشرقية لدمشق منذ بداية الهدنة.

وقال مدير مركز المصالحة الروسى فى سوريا اللواء يورى يفتوشينكو - حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية الجمعة - "خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية خرج أكثر من 5 آلاف شخص من الغوطة الشرقية لدمشق عبر الممرات التى فتحت لهذا الغرض فى كل من حمورية وسقبا وخازه".

وأشار إلى أن المسلحين حاولوا إعاقة خروج المدنيين من بلدة حمورية ، وقال "أطلق عدد من القناصة المتحصنين داخل البيوت النار على المواطنين لدى خروجهم من البلدة ، وبفضل التعامل السريع تم معالجة القناصة وتحييدهم الأمر الذى سهل استئناف عملية خروج المدنيين".

 


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أخبار روسيا

17 ألف شخص

الغوطة الشرقية

الهدنة الإنسانية




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