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روسيا تنهى استعدادتها لإنطلاق السباق الانتخابى غدا.. صور

السبت، 17 مارس 2018 11:54 ص
روسيا تنهى استعدادتها لإنطلاق السباق الانتخابى غدا.. صور قائمة مرشحوا الانتخابات الروسية





كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )
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تنهى اللجنة العليا للانتخابات الروسية اليوم السبت، وضع اللمسات الأخيرة لإنطلاق السباق الانتخابى غدا الأحد فى أرجاء روسيا.

وقام أعضاء اللجنة بوضع أوراق بقائمة المرشحين خارج اللجان الانتخابية فى مدينة بطرسبورج.

وفى سياق متصل، قال رئيس لجنة مجلس الدوما للشئون الدولية ليونيدسلوتسكى ، إن المجلس أرسل دعوات إليقرابة 250 ممثلا من 74 دولة لمراقبة الانتخابات الرئاسية فى روسيا، مؤكدا استمرار المجلس فى إرسال الدعوات.

وأضاف سلوتسكى - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - : "يواصل مجلس الدوما العمل بشأن دعوة مراقبين أجانب لمراقبة الانتخابات الرئاسية الروسية، أعتقد أن عددهم سيكون أكبر من الرقم الذى أعلن عنه سابقاً ، سيتم الإعلان عن البيانات لاحقاً".

وضع العلم الروسى داخل اللجان
وضع العلم الروسى داخل اللجان

 

أورواق الانتخاب فى إحدى اللجان
أورواق الانتخاب فى إحدى اللجان

 

لجان انتخابية
لجان انتخابية

 

مسئولين اللجان الانتخابية
مسئولين اللجان الانتخابية

 

قائمة بمرشحى الانتخابات الروسية
قائمة بمرشحى الانتخابات الروسية

 

جانب من وضع العلم الروسى داخل اللجان
جانب من وضع العلم الروسى داخل اللجان

 

أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات
أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات

 

أوراق التصويت داخل اللجان
أوراق التصويت داخل اللجان

 


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