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السبت، 17 مارس 2018 10:46 م
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رواد مواقع التواصل يسخرون من معتز مطر ودعوته للمقاطعة

السبت، 17 مارس 2018 10:48 م
رواد مواقع التواصل يسخرون من معتز مطر ودعوته للمقاطعة انتخابات الرئاسة المصرية





كتب أحمد جودة
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو يسخر من الإعلامى معتز مطر، مقدم برنامج بقناة الشرق الإخوانية، لتحريضه على مقاطعة الإنتخابات الرئاسية، واستعرضوا لقطات تُظهر حجم مشاركة المصريين فى الانتخابات الرئاسية بالخارج، والتى يسودها جو احتفالى للتصويت فى الانتخابات الرئاسية.
 
وكتب الناشط الإماراتى على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تعليقا على دعوات معتز مطر، «والانتخابات الرئاسة 2018، فرحة المصريين بالمشاركة فيها تغيظ الاخوان وأعداء مصر».
 
#الانتخابات_الرئاسية_2018 و فرحة المصريين بالمشاركة فيها تغيظ الاخوان و أعداء #مصر .. pic.twitter.com/nOm8RlqFwj
 
— إبراهيم بهزاد (@ibahzad) March 17, 2018
وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى الخارج بـ139 قنصلية وسفارة فى الخارج ممثلة لـ124 دولة بداية من الجمعة الموافق 16 مارس، وحتى الأحد 18 من الشهر نفسه.
 
 

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تصويت المصريين فى الخارج

تصويت المصريون فى الخارج

انتخابات 2018

انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة المصرية

ابراهيم بهزاد

معتز مطر




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