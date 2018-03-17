رسميا.. كندا تقرر نشر قوات بمالى للمساعدة فى عمليات حفظ السلام







اوتاوا (أ ف ب)

قال مصدر حكومى لوكالة "فرانس برس" أن كندا "اخطرت" الامم المتحدة، الجمعة، "باهتمامها" بالمشاركة فى مهمة حفظ السلام فى مالى وسترسل قوات ومروحيات الى البلاد بحلول الخريف.

واضاف المصدر الذى طلب عدم كشف اسمه ان وزير الدفاع سيقدم الاثنين تفاصيل حول عديد القوات التى سترسلها كندا فى اطار اول مهمة عسكرية فى افريقيا منذ عام 1994، وستكون القوات الكندية تحت امرة بعثة الامم المتحدة لتحقيق الاستقرار فى مالى (مينوسما).

وتحادث رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو الجمعة حول هذا الموضوع مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل ورئيس الوزراء الهولندى مارك روتي. وهناك "حلفاء اخرون" ستتم استشارتهم "فى الايام المقبلة" بحسب المصدر.

وقال المسؤول الكندى "ان مالى مكان مهم نتعاون فيه منذ وقت طويل"، مؤكدا ان "لدى الجميع مصلحة فى المشاركة فى تعزيز الامن بمنطقة الساحل".