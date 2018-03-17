video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 17 مارس 2018 08:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رسميا.. كندا تقرر نشر قوات بمالى للمساعدة فى عمليات حفظ السلام

السبت، 17 مارس 2018 07:00 ص
رسميا.. كندا تقرر نشر قوات بمالى للمساعدة فى عمليات حفظ السلام عناصر من الجيش الكندى





اوتاوا (أ ف ب)
إضافة تعليق

قال مصدر حكومى لوكالة "فرانس برس" أن كندا "اخطرت" الامم المتحدة، الجمعة، "باهتمامها" بالمشاركة فى مهمة حفظ السلام فى مالى وسترسل قوات ومروحيات الى البلاد بحلول الخريف.

واضاف المصدر الذى طلب عدم كشف اسمه ان وزير الدفاع سيقدم الاثنين تفاصيل حول عديد القوات التى سترسلها كندا فى اطار اول مهمة عسكرية فى افريقيا منذ عام 1994، وستكون القوات الكندية تحت امرة بعثة الامم المتحدة لتحقيق الاستقرار فى مالى (مينوسما).

وتحادث رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو الجمعة حول هذا الموضوع مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل ورئيس الوزراء الهولندى مارك روتي. وهناك "حلفاء اخرون" ستتم استشارتهم "فى الايام المقبلة" بحسب المصدر.

وقال المسؤول الكندى "ان مالى مكان مهم نتعاون فيه منذ وقت طويل"، مؤكدا ان "لدى الجميع مصلحة فى المشاركة فى تعزيز الامن بمنطقة الساحل".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاتحاد الأوروبى: قوات حفظ السلام بدونباس تتعهد بالالتزام الكامل باتفاقات مينسك

رئيس أوكرانيا يجتمع مع موجرينى لبحث الوضع فى دونباس ونشر بعثة حفظ السلام

الجابون تعلن انسحابها من مهمة حفظ السلام بأفريقيا الوسطى

كندا

أخبار كندا

نشر قوات بمالى

عمليات حفظ السلام




لا تفوتك
فيديو.. قعيدة على كرسى متحرك تشارك بانتخابات الرئاسة فى الرياض

فيديو.. قعيدة على كرسى متحرك تشارك بانتخابات الرئاسة فى الرياض

"عظمة المصريين" ترفرف فى سماء العالم.. مشاهد مبهرة لأبناء مصر فى أول يوم انتخابات بالخارج.. الوعى والإخلاص والتنمية أسباب دفعت للاحتشاد بمعظم الدول.. وتوثيق لحظات مشاركتهم عبر السوشيال ميديا تخرس ألسنة الإرهاب

"عظمة المصريين" ترفرف فى سماء العالم.. مشاهد مبهرة لأبناء مصر فى أول يوم انتخابات بالخارج.. الوعى والإخلاص والتنمية أسباب دفعت للاحتشاد بمعظم الدول.. وتوثيق لحظات مشاركتهم عبر السوشيال ميديا تخرس ألسنة الإرهاب

صور .. تقارير أمنية تكشف مخطط الإخوان لإسقاط مصر.. إنشاء أبواق إعلامية لإحباط المصريين.. إرهابيون: شكلنا أجنحة مسلحة على غرار الحرس الثورى الإيرانى بعد فشلنا إعلاميا.. تفكيك 992 بؤرة إرهابية وضبط 19 ألف متطرف

صور .. تقارير أمنية تكشف مخطط الإخوان لإسقاط مصر.. إنشاء أبواق إعلامية لإحباط المصريين.. إرهابيون: شكلنا أجنحة مسلحة على غرار الحرس الثورى الإيرانى بعد فشلنا إعلاميا.. تفكيك 992 بؤرة إرهابية وضبط 19 ألف متطرف

وزير التموين لـ"اليوم السابع": نتوقع استلام 4 ملايين طن قمح من المزارعين

وزير التموين لـ"اليوم السابع": نتوقع استلام 4 ملايين طن قمح من المزارعين

انقطاع المياه عن 14 منطقة بالقاهرة اليوم لمدة 16 ساعة بسبب أعمال المترو

انقطاع المياه عن 14 منطقة بالقاهرة اليوم لمدة 16 ساعة بسبب أعمال المترو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة