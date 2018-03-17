رجال وشباب الأعمال يعدان مذكرة للنهوض بالقطاع السياحى







كتب - هانى الحوتى

توافقت لجنة السياحة فى جمعية رجال الأعمال والجمعية المصرية لشباب الأعمال مع لجنة السياحة فى جمعية رجال أعمال الإسكندرية على إعداد ورقة عمل مشتركة للنهوض بقطاع السياحة، بعد التراجع الكبير فى القطاع منذ ثورة 25 يناير 2011.

وحصل "اليوم السابع" على مذكرة بأهم المقترحات المقرر تقديمها إلى وزيرة السياحة رانيا المشاط، والتى من بينها، ضرورة إصدار تشريع أو قرار إدارى للحد من ظاهرة تدنى الأسعار بالفنادق والمدن السياحية أو ما تراه الوزارة حلا لهذه المشكلة وفقا للمتغيرات فى القطاع، وذلك بالتعاون مع الغرف والجمعيات الأهلية والمستثمرين بالقطاع، وهو الأمر الذى يعطى مزايا للدولة والقطاع السياحى وزيادة حصيلة العملات الأجنبية وحصول الحكومة على كامل المستحقات الضريبية، وفق المذكرة، واستفادة العاملين بالقطاع من خلال رفع أجورهم على أن تصدر هذه التشريعات والقرارات خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وذلك حتى لا يتم عمل تعاقدات لسنوات أخرى قادمة بأسعار منخفضة بما لا يتناسب مع المستوى الفعلى للفنادق والخدمات المقدمة بها، مما قد يعيق تطبيق هذا القرار، على أن تتضمن بندا ينص على احترم العقود المبرمة حتى تاريخ إصدار القانون المشار إليه وذلط تطبيقا لقرار الجمعية العمومية لغرفة الفنادق عام 2013 واللجنة المشكلة من الوزارة فى تاريخ يوليو 2012.

كما اقترحت المذكرة رفع الحد الأدنى لأسعار الفنادق لتصبح بالنسبة للفنادق بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وبورسعيد " 35 دولارا لـلفندق 5 نجوم – 30 دولارا لـ 4 نجوم و25 دولارا لـ 3 نجوم"، ولفنادق الأقصر والأسوان " 32 دولارا لـ 5 نجوم و25 دولارا لـ 4 نجوم و18 دولارا لـ 3 نجوم" وفيما يتعلق بفنادق شرم الشيخ والغردقة " 35 دولارا لـ 5 نجوم، 30 دولارا لـ 4 نجوم، 25 دولارا لـ 3 نجوم"، أمام فنادق مرسى علم ونويبع ودهب والقصير" 32 دولارا لـ 5 نجوم، 26 دولارا لـ 4 نجوم و22 دولارا لـ 3 نجوم".

وأكدت المذكرة ضرورة التعاقد مع شركات العلاقات العامة فى الدول المصدرة للسياحة لتحسين الصورة الذهنية للسياحة المصرية والترويج لها، وضرورة البدء فى خطة تسويقية سريعة لبلاد المغرب العربى "المغرب وتونس والجزائر" ودول الخليج والدول الأوروبية مثل "إيطاليا ورومانيا والمجر وبولاندا ويوغسلافيا وبيلاروسيا ولاتفيا وبلغاريا وارمينيا وجورجيا وأذربيجان، إلى جانب التخطيط للمراكز السياحية حتى تتماشى مع طبيعة السياح المستهدفين، وكذلك إعادة النظر فى منظومة حركة السياحة النيلية والعمل على إزالة المعوقات أمامها وتشجيع برنامج سياحى ثقافى وشاطئ عن طريق الأقصر وأسوان ومرسى علم.

وأشارت المذكرة إلى ضرورة العمل على تطبيق نظام السماوات المفتوحة وزيادة حركة الرحلات السياحية الوافدة إلى مصر"تشارتر" من خلال مطار غرب "6 أكتوبر" ومطار برج العرب مع ضرورة ربط دعم رحلات الطيران الاقتصادى بتوجيه نسبة من السائحين الوافدين على الرحلة "10-20%" إلى المناطق السياحية المختلفة.

واقترحت المذكرة، إعادة تنشيط سياحة المؤتمرات وإنشاء كيان تابع لوزارة السياحة يكون مسئولا عن تنظيم هذا النوع من السياحة، وإعادة النظر فى معايير تصنيف الفنادق "عدد النجوم"لتكون وفق قواعد الأمن الغذائى والخدمة المقدمة، ضرورة الوصول إلى اتفاق للتعامل بالعملة الروسية "الروبل" مقابل الجنيه بدلا من الدولار بالنسبة للسائحين الروس.

ضرورة الإسراع فى تطبيق الفيزا الإلكترونية وبالتالى السماح لدول المغرب العربى على الدخول إلى شرم الشيخ من خلالها دون شروط المرافقين، إضافة إلى التركيز على إعادة جذب العاملين فى قطاع السياحة واللذين تأثروا بشكل كبير من حركة إنهاء الخدمات خلال الفترة الأخيرة.