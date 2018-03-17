ربة منزل تلقى نفسها من الطابق الرابع بسبب خلافات أسرية بالعمرانية

ربة منزل تلقى نفسها من الطابق الرابع بسبب خلافات أسرية بالعمرانيةالسبت، 17 مارس 2018 10:46 ص
جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت ربة منزل نفسها من الطابق الرابع بالعمرانية بسبب خلافات أسرية، مما أسفر عن مصرعها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وتلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا يفيد سقوط ربة منزل من الطابق الرابع، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن ربة منزل نشبت بينها وبين زوجها خلافات أسرية مما دفعها لإلقاء نفسها من الطابق الرابع، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
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