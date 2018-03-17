ربة منزل تتخلص من طفلة لخلافات مع والدتها.. والمحكمة تقضى بإعدامها

ربة منزل تتخلص من طفلة لخلافات مع والدتها.. والمحكمة تقضى بإعدامهاالسبت، 17 مارس 2018 01:56 م
المحكمة تقضى بإعدام ربة منزل-أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة إبراهيم مصطفى، وعضوية المستشارين شريف فؤاد، وأحمد فاضل، وسكرتارية مصطفى شوقى، وعبد الرحمن قراعة، بمعاقبة متهمة بالإعدام شنقا بعد تصديق المفتى، وذلك فى اتهامها بقتل طفلة.
وكشف تحقيقات النيابة العامة فى القضية ٣٤٤٤٨ جنايات المرج، أن المتهمة تخلصت من الطفلة "نادية ع ج"، ١٢ سنة، بسبب خلافات سابقة مع والدة المجنى عليها، فقامت بطعنها بسكين ما أودى بحياتها.
وقال أمر الإحالة إن المتهمة بينت النية وعقدت العزم على قتل الطفلة مع سبق الاصرار والترصد، واعدت لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين"، وكمنت لها بالمكان الذى ايقنت تواجدها فيه.
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