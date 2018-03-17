"رابطة أزهرى من أجل مصر" تؤكد ضرورة مشاركة طلاب الجامعات بالانتخابات

المنتدى الأول لرابطة أزهرى من أجل مصر







كتب لؤى على

أكد الدكتور محمد أبوهاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر، فى كلمته الافتتاحية للمنتدى الأول لرابطة أزهرى من أجل مصر، أن طلاب الأزهر هم حجز الزاوية لكل طلاب الجامعات المصرية، مشيرا إلى أن مصر هى الوعاء لحفظ كتاب الله وستظل صامدة بتعاون أبنائها وتوحدهم.

وأضاف أبوهاشم أن حب الوطن من الإيمان وعلى الشباب المصرى أن يكون قدوة للعالم أجمع فى محبة وطنه.

وأوضح الدكتور محمد أبوزيد الأمير، منسق بيت العائلة المصرية، أن الشباب يقع عليه دور كبير فى الحفاظ على أمن واستقرار البلاد بنشر التوعية ودعم الأعمال الوطنية بمشاركته فى انتخابات وطنه.

وأشار الأنبا أرميا مكرم، ممثل الكنيسة المصرية، إلى أن الوطن ليس حيزا جغرافيا نعيش فيه وإنما هو تاريخ المرء يرتبط فيه بمؤسسات مجتمعه مسجد وكنيسة ومدرسة وأن الانتماء إليه ضرورى لتنمية الحقوق والواجبات وأن المشاركة فى الانتخابات جزء أساسى من الانتماء للوطن.

واستكمل محمد جاويش، منسق رابطة أزهرى من أجل مصر، أن طلاب الجامعات هم أمل المستقبل القادر على النهوض به بتضافر جهوده مع المخلصين من أبناء الوطن.

يذكر أن منتدى أزهرى من أجل مصر شارك فيه عدد من طلاب الجامعات المصرية بحضور السادة نواب رئيس جامعة الأزهر الدكتور أشرف البدويهى والدكتور يوسف عامر والدكتور طارق سلمان ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات.