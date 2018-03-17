رئيس وزراء ماليزيا: تهجير مسلمى الروهينجا لم يعد قضية محلية تخص ميانمار فقط

رئيس وزراء ماليزيا: تهجير مسلمى الروهينجا لم يعد قضية محلية تخص ميانمار فقطالسبت، 17 مارس 2018 12:51 م
رئيس الوزراء الماليزى نجيب عبد الرزاق
سيدنى(أ ش أ)
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قال رئيس الوزراء الماليزى نجيب عبد الرزاق اليوم السبت، إن قضية تهجير مسلمى (الروهينجا) من ميانمار لم تعد قضية محلية تخص هذا البلد فقط خاصة بعدما وقعت دول جنوب شرق آسيا اتفاقاً بالتعاون فى مواجهة الإرهاب.
وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية أن تصريحات عبد الرزاق جاءت خلال اجتماع للدول العشر الأعضاء برابطة جنوب شرق آسيا فى استراليا، وشهد هذا الاجتماع وجود الكثير من الاحتجاجات ضد ميانمار.
وصرح عبد الرزاق بأن تنظيم داعش يستهدف بشكل أساسى الروهينجا الفارين من الاضطهاد ليضمهم إلى الجماعات المتطرفة.
ووقع قادة الدول المشاركين فى الاجتماع مذكرة تفاهم حول محاربة الإرهاب فى الوقت الذى تزداد فيه المخاطر بسبب مقاتلى تنظيم داعش الهاربين من الشرق الأوسط حيث خسر التنظيم الكثير من الأراضى التى كان يسيطر عليها.
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