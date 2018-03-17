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رئيس مدينة منوف يتفقد تطوير وتجميل نفق السكة الحديد و سوق الخضار

السبت، 17 مارس 2018 10:23 ص
رئيس مدينة منوف يتفقد تطوير وتجميل نفق السكة الحديد و سوق الخضار المهندس طارق الوراقى، رئيس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية





المنوفية _ محمد فتحى
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تفقد المهندس طارق الوراقى،رئيس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية،أعمال تطوير وتجميل مدخل نفق السكة الحديد.

والتقي رئيس مركز ومدينة منوف،المسؤل عن تنفيذ تطوير وتجميل مدخل نفق السكة الحديد ، وأوصي  بسرعه الانتهاء من الأعمال.

كما تفقد سوق الخضار الذى يتم فيه أعمال التطوير وذلك تمهيدا لنقل الباعه داخل السوق وذلك للحد من الاشغالات في الشارع.
 

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