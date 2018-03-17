رئيس مدينة الواحات البحرية: افتتاح 7 مشاريع لخدمة المواطنين قريبًا

أكد تيسير عبد الفتاح، رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية بالجيزة، أن هناك عددًا من المشاريع جار افتتاحها فى الفترة القادمة، وذلك لخدمة المواطنين وفى إطار خطة المحافظة لتطوير مدينة الواحات.

وأضاف رئيس مدينة الواحات البحرية، لـ"اليوم السابع"، أن من بين المشاريع التى سيتم افتتاحها مدرسة القصعات، ومجمع شرطة فى الحارة تم وضع حجر الاساس له، ومعسكر لقوات الأمن فى الباويطى تم وضع حجر الأساس له ايضا، وكذلك مركز شركة بالباويطى.

وأشار إلى أنه سيتم افتتاح وحدة شئون اجتماعية للواحات، وتطوير محطة المواد البترولية بالمدينة، وافتتاح مركز تكنولوجى لخدمة المركز، بتكلفة مليون ونصف جنيه، لجوار رئاسة مجلس المدينة.

وأوضح أنه تم تنظيم عدد من القوافل المرورية بالمدينة الفترة الماضية لتسهيل استخراج التراخيص الخاصة بالسيارات ورخص القيادة توفيرا على المواطنين، كما يتم تركيب ٥٠٠ كشاف ليد بأعمدة الإنارة، وتم الحصول على سيارات ومعدات نظافة جديدة، لرفع مستوى النظافة.