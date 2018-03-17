رئيس جامعة المنوفية ونائبه يشاركان فى الملتقى 24 لتبادل طلاب الجامعات العربية







المنوفية – محمود شاكر

يشارك الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فى أعمال ملتقى تبادل عروض تدريب طلاب الجامعات العربية، فى دورته الرابعة والعشرين، والذى يعقد فى مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 17 إلى 20 مارس الجارى، وتستضيفه جامعة الزقازيق.

وأوضح رئيس الجامعة فى بيان له، أن هذا الملتقى يهدف إلى توفير فرص تدريب لطلاب الجامعات العربية، وتدريبهم فى المجال الملائم لدراساتهم، طبقا للقواعد التى تضعها الجامعات.

وأضاف الخولى أن الملتقى يضم حلقات نقاشية حول المجالات التى يمكن تدريب طلاب الجامعات العربية بها، وإحتياجات كل جامعة لاستعراض عروض التدريب بين ممثلى الجامعات العربية المشاركين .