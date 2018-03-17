رئيس جامعة الزقازيق يشارك فى احتفالات الذكرى الـ 29 لتحرير طابا







الشرقية - حمدى عبد العظيم

شارك الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق فى احتفالات جنوب سيناء برفع العلم فى طابا احتفالا بالذكرى 29 لتحرير أرض الفيروز سيناء الحبيبة ، بدعوة كريمة من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

و عادت طابا إلى الأراضى المصرية فى 19 مارس 1989، ورفع علم مصر عليها معلنا نداء السلام وتحرير كامل التراب المصرى، وذلك فى وجود كوكبة من الوزراء من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ومشايخ وعواقل بدو جنوب سيناء وأعضاء مجلس النواب.

وأشار عبد البارى أن هذه الملحمة التى فرضت نفسها على الوجدان المصرى القومى وكانت منظومة عمل جماعى رائعة دفعها قدر هائل من الحب والإخلاص لتراب هذا الوطن. و رغم أن مساحة طابا تتجاوز الألف متر بأمتار قليلة، إلا أن مصر أثبتت ومازالت تثبت للعالم أجمع أن من أول مبادئها الحفاظ على كل حبة رمل ولا تقبل التجزئة أو المساومة.

وأضاف قائلا: بالأصالة عن نفسى ونيابة عن جامعة الزقازيق أتقدم للسيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بخالص التهنئة وأنتهز هذه المناسبة الغالية للتأكيد على حرص جامعة الزقازيق على تعزيز أوجه التعاون مع محافظة جنوب سيناء الذى بدأناه ببروتوكول تعاون بين كلية الطب البشرى مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء الواعدة.