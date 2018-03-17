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رئيس جامعة الأزهر: المهاجر المسلم مأمور فى دينه بالتعايش والتعارف والاندماج

السبت، 17 مارس 2018 02:49 ص
رئيس جامعة الأزهر: المهاجر المسلم مأمور فى دينه بالتعايش والتعارف والاندماج د. محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر





كتب لؤى على
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قال الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، إن نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية أكدت أهمية التعايش والتعارف بين الجميع ولو كانوا مختلفين فى عقيدتهم، مشيرا إلى أن الدين يحث الإنسان على الانتشار فى الأرض سعيا للرزق وطلبا للعلم، والمهاجر المسلم إلى بلد آخر مأمور فى دينه بالتعايش والتعارف والاندماج مع أهل هذه واحترام قوانينها بحيث يكون مواطنا فاعلا فى بلده الثانى.

وأضاف رئيس جامعة الأزهر، خلال كلمته فى الجلسة النقاشية الأولى من احتفالية الذكرى الـ 50 لتأسيس الجمعية الإسلامية بالبرتغال والتى تأتى تحت عنوان "المهاجرون من أوطانهم"، أن المهاجر المسلم ينبغى أن يكون إيجابيا فى مجتمعه الجديد لا ينعزل ولا ينزوى ويتفاعل ويسارع إلى فعل الخير ويشارك فى العمل السياسى والاجتماعى ويجتهد فى عمارة الأرض، موضحا أنه يجب التخلق بالأخلاق الحسنة فى التعامل والحوار في الأمور الدينية وغيرها حيث أمر الله عز وجل بالجدال بالتى هى أحسن، لافتا إلى أن الإسلام قد كفل حرية الاعتقاد، فأمور العقيدة لا يتصور فيها الإكراه أصلا.  


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