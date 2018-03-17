رئيس جامعة أسوان يكرم رئيس جامعة سوهاج على هامش مؤتمر التخدير







أسوان – صلاح المسن

قام الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان اليوم بتقديم درع الجامعة للدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج تقديرا لجهوده فى التعاون المشترك والمثمر بين الطرفين.

وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان خلال "بيان صحفى" أن المؤتمر يعقد تحت عنوان (تسكين الألم والجديد فى التخدير) وينظم هذا المؤتمر قسم التخدير بكلية الطب بجامعة أسوان بالتعاون مع قسم التخدير بكلية الطب بجامعة سوهاج.

ويأتى ذلك فى إطار التعاون المشترك والمثمر بين الجامعتين والعمل على تبادل الخبرات ونقل هذه الخبرة لشباب الأطباء

كما استعرض الدكتور أحمد غلاب مراحل التطور الذى مرت به جامعة أسوان فى الفتره الماضية فى مختلف القطاعات العلمية والطبية والبحثية والعمل علي تقديم خدمة طبية من خلال مستشفيات الجامعية بجامعة أسوان بما يتواكب مع كل ماهو جديد فى مختلف أقسام مستشفى أسوان الجامعى.

كما رحب رئيس جامعة أسوان بالدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج بحضوره هذا المؤتمر والعمل علي التوأمة بين الجامعتين فى مختلف التخصصات كما عبر رئيس جامعة سوهاج عن سعادته بحسن الاستقبال مؤكدا على قوة العلاقة العلمية التى تربط بين الجامعتين لخدمة أبناء محافظات الصعيد.