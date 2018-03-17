رئيس جامعة أسوان يتابع إستئناف العمل بالمشاريع المتوقفة







أسوان – صلاح المسن

أجري الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان،جولة تفقدية لبعض مشاريع الجامعة ، ومنها مشروع المدينة الجامعية 1 والمدينة الجامعية 2 بمدينة أسوان الجديدة،وذلك لمتابعة سير الأعمال التي كانت متوقفة.

وأكد رئيس جامعة أسوان في بيان له علي أهمية عودة العمل في المشروعات المتوقفه التي تحقق إكتمال الإنشاءات المخطط لتنفيذها حتي تكتمل مباني الجامعة بمدينة أسوان الجديدة وأضاف أن مساحة المشروعين تبلغ 8500 متر مسطح لخدمة طلاب الجامعة

ورافق رئيس رئيس جامعة أسوان في جولته التفقدية مهندسي المشروعات وأمين عام الجامعة .