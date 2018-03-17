رئيس الوزراء يدشن غدا حجر أساس منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية







كتبت هند مختار

يدشن المهندس شريف اسماعيل، رئيس الوزراء، صباح غدا الأحد، والدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان وعددًا من الوزراء، والسفير الصينى بالقاهرة، حجر أساس منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويعقب هذا التدشين ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء غدا الأحد، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمناقشة الموازنة العامة الجديدة "2018/2019" تمهيدا لإحالتها للبرلمان.