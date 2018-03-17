video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 17 مارس 2018 12:08 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس الصرف الصحى بالقاهرة: ترشيد استهلاك المياه يحتاج لتضافر الجميع

السبت، 17 مارس 2018 10:56 ص
رئيس الصرف الصحى بالقاهرة: ترشيد استهلاك المياه يحتاج لتضافر الجميع منصور بدوى رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالقاهرة





كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

أكد المهندس منصور بدوى رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالقاهرة أن نجاح الحملة القومية لترشيد المياه تحت عنوان "النقطة بتفرق.. معا نحافظ عليها"، يتوقف بدرجة كبيرة على تضافر الجهود للجهات المعنية على الحملة والمواطن، وتسليط الضوء على السلبيات التى تم رصدها خلال الأعوام الماضية فى إهدار المياه الصالحة للشرب، والتى تكلف الدولة ملايين الجنيهات.
 
وأضاف بدوى، فى تصريحات له، أن الحملة تحت رعاية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ونسقت مع أئمة الأوقاف للتنويه على أهمية الحفاظ على المياه، ومدى تأكيد الدين على ذلك، مؤكدا أنه لو أدرك من أساء استخدام هذه النعمة فى غير الغرض المخصص لها بحجم الخطأ الذى يرتكبه فى حق الأجيال المقبلة لشعر بالندم واجتنب هذا السلوك.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

منصور بدوى: سعيد بالتنافس بين إدارات الصرف الصحى لإرضاء المواطن

الصرف الصحى

المياه

الحفاظ على المياه

ترشيد الاستهلاك




لا تفوتك
فيديو.. طفل مصرى يهتف للسيسي ويلوح بعلم مصر فى انتخابات الرئاسة بأستراليا

فيديو.. طفل مصرى يهتف للسيسي ويلوح بعلم مصر فى انتخابات الرئاسة بأستراليا

فيديو.. المصريون فى أستراليا يوجهون رسالة للعالم فى تصويت الانتخابات الرئاسية

فيديو.. المصريون فى أستراليا يوجهون رسالة للعالم فى تصويت الانتخابات الرئاسية

الرياضة المصرية اليوم.. الأهلى ضيفاً ثقيلا على مونانا الجابونى.. مؤتمر صحفى لمرتضى منصور لكشف كواليس توقيع عبد الله السعيد للزمالك.. الأبيض ينهى استعداداته لبطل أثيوبيا.. والمصرى يواجه سيمبا التنزانى

الرياضة المصرية اليوم.. الأهلى ضيفاً ثقيلا على مونانا الجابونى.. مؤتمر صحفى لمرتضى منصور لكشف كواليس توقيع عبد الله السعيد للزمالك.. الأبيض ينهى استعداداته لبطل أثيوبيا.. والمصرى يواجه سيمبا التنزانى

قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن

قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن

3 أسلحة زملكاوية لإفساد مخطط الأهلى فى خطف النجوم البيضاء

3 أسلحة زملكاوية لإفساد مخطط الأهلى فى خطف النجوم البيضاء

رفقًا بالقلوب.. إزاى تحتفل بعيد الأم من غير ما تجرح غيرك

رفقًا بالقلوب.. إزاى تحتفل بعيد الأم من غير ما تجرح غيرك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة