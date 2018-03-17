رئيس الصرف الصحى بالقاهرة: ترشيد استهلاك المياه يحتاج لتضافر الجميع







كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس منصور بدوى رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالقاهرة أن نجاح الحملة القومية لترشيد المياه تحت عنوان "النقطة بتفرق.. معا نحافظ عليها"، يتوقف بدرجة كبيرة على تضافر الجهود للجهات المعنية على الحملة والمواطن، وتسليط الضوء على السلبيات التى تم رصدها خلال الأعوام الماضية فى إهدار المياه الصالحة للشرب، والتى تكلف الدولة ملايين الجنيهات.

وأضاف بدوى، فى تصريحات له، أن الحملة تحت رعاية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ونسقت مع أئمة الأوقاف للتنويه على أهمية الحفاظ على المياه، ومدى تأكيد الدين على ذلك، مؤكدا أنه لو أدرك من أساء استخدام هذه النعمة فى غير الغرض المخصص لها بحجم الخطأ الذى يرتكبه فى حق الأجيال المقبلة لشعر بالندم واجتنب هذا السلوك.