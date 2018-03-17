رئيس الجالية المصرية فى باريس يدعو للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية







كتب: أحمد علوى

دعا صالح فرهود رئيس الجالية المصرية فى باريس، المصريين المتواجدين، إلى المشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى تجرى لليوم الثانى على التوالى، والتى يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وموسى مصطفى موسى.

وقال فرهود: "تحيا مصر برجالها الوطنيين الشرفاء فى كل مكان تحية لكل المصريين فى الخارج والله مصر غالية علينا جميعا، إنزل وشارك اليوم وغدا وأدلى بصوتك لاختيار رئيس مصر، اختار من تريد، ولكن شارك بصوتك، صوتك أمانه لمصر".

ويتنافس فى الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسى للفوز بولاية رئاسية ثانية، أمام مرشح حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى الذى حرصت حملته قبل ساعات من انطلاق قطار الانتخابات على حث أبناء الجاليات المصرية فى الخارج على المشاركة والتصويت بكثافة.

وقبل انطلاق الماراثون الانتخابى، أمدت الهيئة الوطنية للانتخابات مقار البعثات الدبلوماسية المصرية بـ180 جهاز تابلت تم ربطها إلكترونيا مع الهيئة الوطنية مع تغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية فى مختلف دول العالم، وذلك بخلاف تدشين غرف إلكترونية للربط بالصوت والصورة بين الهيئة و16 دولة تضم العدد الأكبر من المصريين فى الخارج وهى الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا.

وتنتهى عمليات فرز الأصوات بحلول الخميس الموافق 29 مارس، على أن تستقبل الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون فى اليوم التالى ليكون البت فيها يومى السبت والأحد الموافقين 31 مارس و1 إبريل لتعلن نتائج الجولة الأولى يوم الاثنين الموافق 2 إبريل.