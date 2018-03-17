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السبت، 17 مارس 2018 01:57 م
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دورات تدريبية ببرنامج التعليم المدنى لطلاب جامعة المنيا

السبت، 17 مارس 2018 01:37 م
دورات تدريبية ببرنامج التعليم المدنى لطلاب جامعة المنيا الدكتور جمال الدين أبو المجد رئيس جامعة المنيا





المنيا - حسن عبد الغفار
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تنفذ إدارة الاتحادات الطلابية والأسر بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى عبد النبى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى برنامج التعليم المدنى لعام 2017\2018،وذلك خلال شهر مارس الجارى.

وأوضح رئيس الجامعة فى بيان له اليوم أن البرنامج يهدف إلى تعزيز روح التسامح والتعامل مع التنوع والاختلافات واحترام الحريات العامة، والقدرة على اتخاذ القرار وحل المشكلات وكيفية مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، بالإضافة إلى تعريف الشباب بالنظام السياسى فى مصر وبالمؤسسات المختلفة للدولة والمجتمع المدنى ودورها تجاهه ودوره تجاهها، لافتاً بأنه سيتم ترشيح 120 طالب وطالبة من الجامعة بواقع 30 طالب وطالبة فى كل دورة من الأربع دورات التى يتم إقامتها،وسيقوم بتدريب الطلاب نخبة من المدربين المتميزين والذى تم أنتقائهم من قبل منظمة اليونسيف على برامج التعليم المدنى.

وتجدر الإشارة بأنه يشرف على تنفيذ البرنامج بالجامعة، الدكتور هانى العربى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وعماد زكى مدير عام رعاية الطلاب، ووليد عبد القوى مدير الاتحادات والأسر.

 


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