دواوين الوزارات × 24 ساعة.. الهجرة: طوابير الناخبين أفضل رد على إعلام الغرب

دواوين الوزارات × 24 ساعة.. الهجرة: طوابير الناخبين أفضل رد على إعلام الغربالسبت، 17 مارس 2018 12:04 ص
وزيرة الهجرة خلال متابعة تصويت المصريين بالخارج
إعداد – وائل ربيعى
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج:
صور.. "اليوم السابع" يتابع "العرس الانتخابى" بالخارج من غرفة عمليات وزارة الهجرة.. نبيلة مكرم: طوابير الناخبين أفضل رد على الإعلام الغربى.. والتصويت فى قطر يخضع لمراجعة دقيقة.. وتكشف: لم نتلق أى شكاوى حتى الآن
وزارة القوى العاملة:
وزارة الصحة:
وزارة التموين:
وزارة التضامن الاجتماعى:
وزارة التربية والتعليم:
وزارة الإسكان:
وزارة الأوقاف:
وزارة النقل:
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وزارة الزراعة:
وزارة التعليم العالى:
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