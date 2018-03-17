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السبت، 17 مارس 2018 01:04 ص
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دواوين الوزارات × 24 ساعة.. الهجرة: طوابير الناخبين أفضل رد على إعلام الغرب

السبت، 17 مارس 2018 12:04 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.. الهجرة: طوابير الناخبين أفضل رد على إعلام الغرب وزيرة الهجرة خلال متابعة تصويت المصريين بالخارج





إعداد – وائل ربيعى
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج:
 
 
 
وزارة القوى العاملة:
 
 
 
وزارة الصحة: 
 
 
وزارة التموين: 
 
 
وزارة التضامن الاجتماعى: 
 
 
وزارة التربية والتعليم: 
 
 
 
وزارة الإسكان: 
 
 
وزارة الأوقاف:
 
 
 
وزارة النقل: 
 
 
 
وزارة الزراعة: 
 
 
 
وزارة التعليم العالى:
 
 
 
 

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