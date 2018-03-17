"دباغة الجلود" تمهل أصحاب مدابغ "مجرى العيون" أسبوعا لاستقبال تظلماتهم







كتبت: دانه الحديدى

أعلنت غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، فتح باب استقبال الشكاوى والتظلمات الخاصة بأصحاب مدابغ منطقة سور مجرى العيون، فيما يتعلق بحالات التعويض المادى أو التعويض بمبنى بديل داخل مدينة الروبيكى، وذلك حتى نهاية الأسبوع الجارى بمقر الغرفة.

وأوضح البيان الصادر عن الغرفة، أن الغرفة تواصلت مع المسئولين بمشروع مدينة الروبيكى، لإعادة فتح باب تلقى الشكاوى والتظلمات فيما يتعلق بحالات التعويض المالى أو التعويض بمبنى بديل فقط، حتى نهاية الأسبوع الجارى، وذلك بعد انتهاء عمل اللجنة المختصة بالتعويضات لأصحاب مدابغ منطقة مجرى العيون.