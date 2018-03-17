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السبت، 17 مارس 2018 01:56 م
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خبير بحرى يكشف خريطة ميناء شرق بورسعيد الجديد وكيفية صنع المستحيل

السبت، 17 مارس 2018 01:34 م
خبير بحرى يكشف خريطة ميناء شرق بورسعيد الجديد وكيفية صنع المستحيل خريطة ميناء شرق بورسعيد الجديد





بورسعيد - محمد عزام
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شرح صلاح حجازى الخبير البحرى خريطة ميناء شرق بورسعيد الجديدة بعد تنفيذ مشروعات جديدة به، حيث توضح الخريطة الممر الجديد الخاص بالميناء بعدما كان مدخل الميناء من البحر الأبيض يشترك مع مدخل القناة من تفريعة شرق بورسعيد لعبور القناة.

خريطة ميناء بورسعيد
خريطة ميناء بورسعيد

 

وأوضح حجازى، أن الخريطة توضح أيضًا الوصلة الرابطة بين ميناء شرق بورسعيد وقناة السويس، حيث أصبحت إمكانية دخول الميناء من الشمال وتفريغ بعض البضائع ومواصلة عبور القناة فى اتجاه الجنوب والعكس صحيح، كما أصبح دخول الميناء للقافلة الآتية من الجنوب "الشرق الأقصى" وتفريغ بضائع ثم مواصلة الرحلة إلى شمال أوروبا والأمريكتين وكندا.

 

وأوضح حجازى، أن ما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ميناء شرق بورسعيد حلم وأمل قديم تحقق، مؤكدًا على أن الرئيس السيسى صنع المعجزات وحققها .

 

وكشف الخبير البحرى، عن أن مشروع الممر الجديد الخاص بالميناء يتزامن مع مشروع القناة الجديدة لأنه يتكامل معها، لافتًا إلى أن مشروع الممر الجديد رفع القيمة الاقتصادية لميناء شرق بورسعيد خاصة منطقة الدوران عند المدخل الجنوبى للميناء من القناة والتى تعد مهمة للغاية.


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عبد الفتاح السيسى

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