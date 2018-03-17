خالد بدوى يطالب "القابضة للسياحة" بضرورة ضم 5 فنادق لقائمة أفضل 100بالعالم

خالد بدوى يطالب "القابضة للسياحة" بضرورة ضم 5 فنادق لقائمة أفضل 100بالعالمالسبت، 17 مارس 2018 10:47 ص
كتب: عبد الحليم سالم
عقد خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، فى أول لقاء مع المجلس بتشكيله الجديد بعد القرار الوزارى الصادر فى 13 مارس 2018 فى هذا الشأن، والذى تضمن تخفيض عدد الأعضاء من 11 إلى 7 أعضاء، بينهم ثلاثة أعضاء جدد بخبرات متنوعة، وطالب بدوى بالسعى إلى أن يكون لدى الشركة 5 فنادق على الأقل ضمن قائمة أفضل 100 فندق على مستوى العالم.
ووجه إدارة الشركة، بضرورة وضع خطة طموحة فى إدارة المحفظة والاستفادة من كافة الفرص الاستثمارية المتاحة، وتحسين استغلال الأصول المملوكة للشركة القابضة وشركاتها التابعة، بما يحقق أفضل العوائد والأرباح، مع السعى إلى أن يكون لدى الشركة 5 فنادق على الأقل ضمن قائمة أفضل 100 فندق على مستوى العالم.
كما وجه الوزير، بتنويع نشاط شركة مصر للصوت والضوء التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والاستفادة منها فى تنظيم احتفاليات وفعاليات ضخمة ومميزة، إضافة إلى تسويق منتجات بعض الشركات العالمية، وذلك فى الفنادق الفاخرة التابعة للشركة القابضة بما يسهم فى رفع نسب الإشغال بها، معربا عن استعداد الوزارة لتقديم الدعم الكامل لمجلس إدارة الشركة القابضة، لإنجاز خطط التوسع الطموحة والنمو وتحسين الأداء.
كذلك قدم بدوى، خالص الشكر لأعضاء المجلس السابقين، والذين خرجوا من تشكيل المجلس الجديد، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة خلال الفترة السابقة ومتمنيًا لهم التوفيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة