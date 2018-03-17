خالد بدوى يطالب "القابضة للسياحة" بضرورة ضم 5 فنادق لقائمة أفضل 100بالعالم







كتب: عبد الحليم سالم

عقد خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، فى أول لقاء مع المجلس بتشكيله الجديد بعد القرار الوزارى الصادر فى 13 مارس 2018 فى هذا الشأن، والذى تضمن تخفيض عدد الأعضاء من 11 إلى 7 أعضاء، بينهم ثلاثة أعضاء جدد بخبرات متنوعة، وطالب بدوى بالسعى إلى أن يكون لدى الشركة 5 فنادق على الأقل ضمن قائمة أفضل 100 فندق على مستوى العالم.

ورحب بدوى، بالأعضاء الجدد متمنيًا للمجلس بتشكيله الجديد النجاح والتوفيق خلال المرحلة المقبلة، ومؤكدًا ثقته فى قدرة الإدارة الحالية على تحقيق نتائج متميزة، والإسهام بخبراتها فى تحسين ورفع أداء محفظة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، مؤكدا على أن صناعة السياحة فى مصر لا بد أن تكون قوية، حيث إنها تمتلك كافة مقومات النجاح والتميز، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام برفع مستوى الفنادق التابعة للشركة القابضة وخاصة التاريخية منها وذات الموقع المتميز والنادر التى تمثل فى كثير من الأحيان وجهة سياحية لدى الكثيرين حول العالم.

ووجه إدارة الشركة، بضرورة وضع خطة طموحة فى إدارة المحفظة والاستفادة من كافة الفرص الاستثمارية المتاحة، وتحسين استغلال الأصول المملوكة للشركة القابضة وشركاتها التابعة، بما يحقق أفضل العوائد والأرباح، مع السعى إلى أن يكون لدى الشركة 5 فنادق على الأقل ضمن قائمة أفضل 100 فندق على مستوى العالم.

كما وجه الوزير، بتنويع نشاط شركة مصر للصوت والضوء التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والاستفادة منها فى تنظيم احتفاليات وفعاليات ضخمة ومميزة، إضافة إلى تسويق منتجات بعض الشركات العالمية، وذلك فى الفنادق الفاخرة التابعة للشركة القابضة بما يسهم فى رفع نسب الإشغال بها، معربا عن استعداد الوزارة لتقديم الدعم الكامل لمجلس إدارة الشركة القابضة، لإنجاز خطط التوسع الطموحة والنمو وتحسين الأداء.

كذلك قدم بدوى، خالص الشكر لأعضاء المجلس السابقين، والذين خرجوا من تشكيل المجلس الجديد، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة خلال الفترة السابقة ومتمنيًا لهم التوفيق.