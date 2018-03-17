خالد الهيل: النظام القطرى يخطط لتخديرى واختطافى

خالد الهيل: النظام القطرى يخطط لتخديرى واختطافىالسبت، 17 مارس 2018 12:22 م
خالد الهيل والنظام القطرى
كتب محمد تهامى زكى
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أعلن المعارض القطرى خالد الهيل، أن النظام القطرى بقيادة تميم بن حمد، يخطط لتخديره واختطافه.
وكتب الهيل، عبر حسابه الرسمى على تويتر: "وصلتنى معلومات مهمة من داخل قطر ومن مصادر مطلعة ومقربة جدا، أن النظام يخطط لتخديرى واختطافى ووضعى على متن الطائرة مباشرة".
وأضاف الهيل: "لذلك أحذر جميع المعارضين القطريين من مغبة الوقوع فى مثل هذا الفخ وأشكر من زودنى بهذه المعلومة"، موضحا: "حبيت أفضح خطتهم على أساس إذا حصلى أى أمر فإنكم تعلمون من الجانى".
خالد الهيل عبر تويتر
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