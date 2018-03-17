خالد الهيل: النظام القطرى يخطط لتخديرى واختطافى







كتب محمد تهامى زكى

أعلن المعارض القطرى خالد الهيل، أن النظام القطرى بقيادة تميم بن حمد، يخطط لتخديره واختطافه.

وكتب الهيل، عبر حسابه الرسمى على تويتر: "وصلتنى معلومات مهمة من داخل قطر ومن مصادر مطلعة ومقربة جدا، أن النظام يخطط لتخديرى واختطافى ووضعى على متن الطائرة مباشرة".

وأضاف الهيل: "لذلك أحذر جميع المعارضين القطريين من مغبة الوقوع فى مثل هذا الفخ وأشكر من زودنى بهذه المعلومة"، موضحا: "حبيت أفضح خطتهم على أساس إذا حصلى أى أمر فإنكم تعلمون من الجانى".