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خالد الهيل: النظام القطرى يخطط لتخديرى واختطافى

السبت، 17 مارس 2018 12:22 م
خالد الهيل: النظام القطرى يخطط لتخديرى واختطافى خالد الهيل والنظام القطرى





كتب محمد تهامى زكى
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أعلن المعارض القطرى خالد الهيل، أن النظام القطرى بقيادة تميم بن حمد، يخطط لتخديره واختطافه.

 

وكتب الهيل، عبر حسابه الرسمى على تويتر: "وصلتنى معلومات مهمة من داخل قطر ومن مصادر مطلعة ومقربة جدا، أن النظام يخطط لتخديرى واختطافى ووضعى على متن الطائرة مباشرة".

 

وأضاف الهيل: "لذلك أحذر جميع المعارضين القطريين من مغبة الوقوع فى مثل هذا الفخ وأشكر من زودنى بهذه المعلومة"، موضحا: "حبيت أفضح خطتهم على أساس إذا حصلى أى أمر فإنكم تعلمون من الجانى".

خالد الهيل عبر تويتر
خالد الهيل عبر تويتر

 

 

 


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