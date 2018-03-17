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حواجز حديدية فى محيط الإغلاق الجزئى لكوبرى 6 أكتوبر لمنع الحوادث والزحام

السبت، 17 مارس 2018 04:00 ص
حواجز حديدية فى محيط الإغلاق الجزئى لكوبرى 6 أكتوبر لمنع الحوادث والزحام كوبرى أكتوبر- أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، حواجز حديدية بمحيط الإغلاق الجزئى لكوبرى 6 أكتوبر بسبب إصلاحات لمنع ظهور الزحامات المرورية، بعد حصول شركة المقاولون العرب على تصريح لإصلاح فاصل أعلى الكوبرى ما قبل الوصلة المعلقة فى الاتجاه القادم من رمسيس باتجاه مدينة نصر، وسط انتشار الخدمات المرورية لمنع ظهور كثافات مرورية بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير ﻷمن القاهرة.

 

وتستمر الأعمال ليلا و نهارا حتى الساعة 6 صباح الأحد فى حارة مرورية وترك باقى الحارات لحركة السيارات، فيما نشرت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات اللازمة لمواجهة كافة الأحجام المرورية وتيسير الحركة المرورية بمنطقة الأعمال مع استخدام كافة المساعدات الفنية من أقماع و إضاءة كافية، بالإضافة إلى جميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.


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