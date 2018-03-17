حضور مكثف للجالية المصرية بالبحرين فى اليوم الثانى من الانتخابات الرئاسية

حضور مكثف للجالية المصرية بالبحرين فى اليوم الثانى من الانتخابات الرئاسيةالسبت، 17 مارس 2018 02:47 م
المصريون فى الخارج
المنامة - محمد رشاد
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توافد المصريون المقيمون بمملكة البحرين إلى مقر السفارة المصرية بالعاصمة البحرينية المنامة للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثانى من الانتخابات الرئاسية.
وشهد اليوم الثاني من عملية الاقتراع احتفالات عدة من أبناء الجالية بنجاح العرس الديمقراطى للانتخابات الرئاسية معبرين عن سعادتهم البالغة بالمشاركة وما شهدته من إقبال منقطع النظير.
هذا وتستمر عملية الاقتراع لليوم الثانى فى اللجان داخل مقر السفارة حتى الساعة التاسعة مساءً وسط حضور مكثف من الناخبين المصريين بالبحرين والذى يصل عددهم إلى نحو 23 ألف مقيم.
ابناء الجالية المصرية فى البحرين
المصريين فى البحرين
المصريين يحتفلون بالانتخابات
فتاة ترسم العلم المصرى على وجناتها
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