حصر عمال أسوان لصالح مبادرة الرئيس بشأن التأمين على العمالة غير المنتظمة

أسوان – صلاح المسن

تشهد مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان والإدارات والمكاتب التابعة لها على مستوى مراكز محافظة أسوان حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة للتأمين عليهم ضمن حملة "حماية"، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن التأمين على العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا.

حيث بدأ التسجيل منذ الأول من شهر مارس الجارى ومستمر حتى نهاية الشهر ويشمل التسجيل العمالة غير المنتظمة بجميع قطاعاتها ممثلة فى قطاعات المقاولات، والصيد والزراعة، والمناجم والمحاجر، والملاحات، وذلك من خلال استمارة بيانات مخصصة لهذا الغرض، حيث تشمل الاستمارة كود المحافظة، ورقم مسلسل، ويدون فيها البيانات الشخصية تتضمن الاسم الرباعى، والرقم القومى، ومحل الإقامة، ورقم التليفون، وصورة الرقم المهنى والمهنة أو النشاط والسن، والمؤهل الدراسى إن وجد، والخبرات السابقة إن وجدت، وذلك بمكاتب القوى العاملة والمديرية بمحافظة أسوان. "

ونظمت مديرية القوى العاملة بأسوان قافلة شاملة استهدفت العمالة غير المنتظمة من عمال المناجم والمحاجر وبشركة السبائك الحديدية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان تضمنت القافلة عيادة طبية وندوات توعية شهدت إقبال كبير من العمالة، غير المنتظمة والعمالة التابعة للمقاولين .

وتأتى القافلة الطبية فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى برعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، حيث قامت إدارة العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بأسوان بعمل التحاليل الطبية لاكتشاف المبكر لفيروسى سى لتلك الفئة من العمالة.

فى نفس السياق، قامت مديرية القوى العاملة بأسوان بتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة خلال القوافل العلاجية لعمل قاعدة بيانات متكاملة.

من جهته صرح "محمد عبد الوهاب" مدير مديرية القوى العاملة بأسوان لـ"اليوم السابع" أن مديرية القوى العمالة بأسوان تقوم بعمل قوافل توعية صحية واجتماعية، وعمل قوافل للاكتشاف المبكر لفيروس سى وإذا تم اكتشاف أى حالات مصابة – لا قدر الله - بفيروس سى ضمن العمالة غير المنتظمة يقومون بتقديم العلاج بالمجان، ويقومون أساسا بتقديم الرعاية الصحية بالمجان، حيث تم التعاقد مع مستشفيات خاصة وصيدليات.

ويسعون حاليا للتوسع فى التعاقدات مع المستشفيات والصيدليات بأنحاء مراكز أسوان للتيسير على العمالة غير المنتظمة، وكذلك تقديم الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال صرف منح مالية للعمالة غير المنتظمة فى حالات الزواج والمولود الأول والمولود الثانى والوفاة والإصابة.

وتوعية العمالة أيضا بشهادة أمان ويقومون حاليا من خلال مكاتب القوى العاملة بأسون بعمل قاعدة بيانات حسب تعليمات الوزارة .

وأضاف أنه تم حصر 4 آلاف عامل حتى الآن وهناك 4500 عامل مسجلين قبل ذلك بكافة بيانتهم من أرقام تليفونات والرقم القومى.. بإجمال 8500 وجار التسجيل حتى نهاية شهر مارس .

وجار التواصل مع كافة القطاعات حيث تم التواصل مع البحارة، حيث تم التواصل مع ثلاثة جمعيات صيد عاملة ببحيرة ناصر وسوف يتم إرسال كشوف بالبيانات تتضمن الأرقام القومية والتليفونات الخاصة بالعمال، ومتواصلين فى كافة الجهات ومع العمالة الزراعية فى مشروع توشكى وعمالة مصانع السكر بكوم أمبو وإدفو ومصنع لب الورق و شركة السبائك الحديدية بإدفو. لكى تستفيد شريحة العمالة غير المنتظمة من الرعاية الصحية والاجتماعية .

فى نفس السياق يقول "حمدى عبد الرحمن" من العمالة غير المنتظمة فى كسر قصب السكر، حيث إنهم ظلوا لسنوات يعانون من عدم الالتفات اليهم وأنه مع بدء حملة حماية شعروا بالطمأنينة ولفت الى أنه يعمل فى موسم العصير من شهر يناير حتى شهر يونيو فقط لمدة 6شهور وربما أقل من ذلك ولديه أسرة وأبناء ويتعرض فى ظروف عمله لأمراض والآم فى الظهر والعمود الفقرى. مرحبا بمد الرعاية الصحية والاجتماعية لهذه الشريحة من العمالة الشقيانة، يشاركه الرأى "مصطفى قناوى" من العمالة غير المنتظمة فى بحيرة ناصر.

مشيرا أنهم يعملون لفترة محدودة هى فترة الصيد فيما يتوقفون عن العمل فى فترة منع الصيد وفى فترة ضعف الصيد وكذلك إلاجازات . معربا عن سعادته من إطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن التأمين على العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا.

وقال "حسن كلحى" من عمالة المحاجر والمناجم بإدفو أنهم يعملون فى ظروف غاية فى الصعوبة وسط الجبال وأن كثيرا من الزملاء تعرضوا من قبل لحوادث العمل والوفاة جراء عملهم وسط الكتل الصخرية ومعدات الحفر واللودرات والنقل الثقيل. وأكد أنهم يشعرون الآن بالأمن والأمان وعدد كبير من العملة سعى لتسجيل بياناته لدى مكاتب القوى العاملة لثقتهم فى هذه المبادرة فضلا عن أن سعى العمال للحصول على شهادة أمان .



قافلة شاملة استهدفت العمالة غير المنتظمة من عمال المناجم والمحاجر



حملة حماية بأسوان



جانب من الحملة



قوافل علاجية لعمالة المقاولين والعمالة غير المنتظمة فى الجبال



إقبال العمالة على الحملة للاستفادة من الرعاية



رعاية اجتماعية وصحية لكافة القطاعات