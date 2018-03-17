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حجز سائقين قتلا أمين شرطة خطأ فى حادث سير خلال حفل زفاف بالصف

السبت، 17 مارس 2018 02:53 م
حجز سائقين قتلا أمين شرطة خطأ فى حادث سير خلال حفل زفاف بالصف محكمة -أرشيفية





كتب أحمد الجعفرى
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قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة حجز سائقين 24 ساعة على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالتسبب فى مصرع أمين شرطة بعدما صدمته سيارة نقل كان يقودها أحدهما أثناء حفل زفافه بالصف بجنوب الجيزة.
 
 
وجهت النيابة العامة تهمة القتل الخطأ للسائقين المتسببان فى الحادث، وهم كلا من " محمد. ع " و " أدهم. ص " سائقين، وواجهتهما جاء بمحضر التحريات.
 
 
تلقى مركز شرطة أطفيح بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص أمام مدخل أطفيح البحرى، فانتقل الرائد أحمد يسرى، رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة أمين شرطة يدعى"وليد أحمد " يعمل بمركز شرطة الصف، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه أثناء قيادته دراجته البخارية متوجها إلى عمله، صدمته سيارة نقل مما أسفر عن مصرعه. 
 
 
كشفت التحريات، أنه أثناء تسابق سائقى سيارتى نقل خلال زفة عروس بأطفيح اصطدما بالمجنى عليه، وفرا هاربين عقب الحادث، وتوصلت تحريات الرائد وليد كمال معاون مباحث مركز شرطة أطفيح، أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " محمد. ع " و " أدهم. ص " سائقين. 
 
 
وبإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، وباشرت النيابة التحقيق.

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