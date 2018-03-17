حجز دعوى وقف تبعية مستشفى بنى سويف للجان المتخصصة للنطق بالحكم

حجز دعوى وقف تبعية مستشفى بنى سويف للجان المتخصصة للنطق بالحكمالسبت، 17 مارس 2018 03:19 م
هيئة المحكمة
بنى سويف ــ أيمن لطفى
إضافة تعليق
قضت اليوم محكمة القضاء الإدارى "دائرة الأفراد" ببنى سويف برئاسة المستشار ممدوح منصور عبدالرسول، بحجز دعوى وقف قرار رئيس الوزراء بنقل تبعية مستشفى بنى سويف العام إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، للنطق بالحكم خلال الشهر القادم.
وأقام المحامون محمد حسن جابر، ومحمد أبوالجود، ومحمد على حسين، وسمير شعبان، ومصطفى القاضى، ومحمد جمعة، وأحمد حامد وآخرون، دعوى فى الرابع من فبراير الماضى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ببنى سويف، لوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر فى الاجتماع رقم 106 والمنشور بالموقع الرسمى لرئاسة الوزراء فيما تضمنه من نقل تبعية مستشفى بنى سويف العام بمديرية الشئون الصحية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى اليوم السبت لتقرر حجزها للحكم.
وتضمنت حيثيات الدعوى أن القرار مجحف، إذ يلغى وجود المستشفى العام الذى يخدم أبناء المراكز الـ7 الإدارية بالمحافظة، فضلا عن مصابى حوادث الطرق، كما يعود بالضرر على المواطنين البسطاء ومحدودى الدخل، نظرا لارتفاع أسعار التذاكر والعمليات الجراحية والعلاج وعدم تناسبها مع مستوى الدخل.
إضافة تعليق
"المسافات تصنع المعجزات".. المصريون يتحدون البرودة الشديدة ويقطعون مئات الـ"كيلومترات" للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى.. أتوبيس يجمع طلاب أوليانوفسك الروسية.. والجالية فى أوكرانيا تلبى النداء
قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة