حبس 3 متهمين بخطف شنط السيدات فى حلوان 4 أيام

كتب على عبد الرحمن

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحس شابين وفتاة 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة "شنط" السيدات بأسلوب الخطف، كما أمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

بدأت القضية بنجاح الأهالى فى القبض على كل من "م.م"، "م.ز"، والفتاة "ص.س"، حال استقلالهم توك توك وخطفهم شنطة سيدة.

سلم الأهالى للصوص للمقدم هانى أبو علم، رئيس مباحث حلوان حيث اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى لسرقة حقائب السيدات بأسلوب الخطف فحرر لهم المحضر رقم 7540 لسنة 2018، وبعرضهم على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.