حبس عاطل انتحل صفة مستشار رئيس الجمهورية لإنهاء إجراءات جمركية بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة باب شرق بالإسكندرية، برئاسة المستشار خالد عسلان، وكيل نيابة باب شرق، حبس "عبدالمنعم. م.ع"، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة انتحال صفة مستشار برئاسة الجمهورية.

وألقت قوات الأمن فى الإسكندرية، القبض على عاطل بتهمة انتحال صفة مستشار برئاسة الجمهورية، لإنهاء إجراءات جمركية بميناء الإسكندرية البحرى.

وتلقى اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقى، بورود اتصال تليفونى من رئيس نيابة باب شرقى يفيد قيد واقعة ضبط المدعو "عبدالمنعم.م.ع" 41 عاما - دون عمل - مقيم شارع فؤاد فى دائرة القسم.

وتم ضبطه بمعرفة أعضاء هيئة الرقابة الإدارية لقيامه بتعاطى مواد مخدرة والتدخل فى وظيفة عمومية بانتحاله صفة مستشار برئاسة الجمهورية لإنهاء إجراءات جمركية بميناء الإسكندرية البحرى.