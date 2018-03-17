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حبس طالب أنشأ صفحة باسم زميلته ووضع صورا إباحية على "الفيس بوك"

السبت، 17 مارس 2018 11:19 ص
حبس طالب أنشأ صفحة باسم زميلته ووضع صورا إباحية على "الفيس بوك" جرائم الفيس بوك - ارشيفية





كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد لبيب، بحبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيق أنشأ صفحة بأسم  زميلته ووضع صورة اباحية عليها .

البداية بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من فتاة تتهم زميلها فى المعهد بإنشاء صفحة وهمية باسمها على مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس  بوك"  وانتحال شخصيتها، ووضع صور لها  فى أوضاع إباحية.

بإجراء التحريات، تبين صحة البلاغ، حيث أكدت التحريات، أن المتهم حاول ابتزاز الفتاة بصورها على مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"  فتم القبض على الطالب، وأحالته للنيابة التى قررت حبسه.

 


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