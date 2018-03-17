حبس بائع متجول ذبح شقيقته 4 أيام على ذمة التحقيقات بالمنيا







المنيا- حسن عبد الغفار

قرر المستشار أسامة عبد المنعم المحامي العام لنيابات شمال المنيا، حبس بائع متجول، ذبح شقيقته، لفقدها عذريتها بعد هروبها، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

كان اللواء ممدوح عبد المُنصف مدير الأمن، تلقي بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد قيام بائع متجول بذبح شقيقته، بإحدى القرى، وانتقلت أجهزة الأمن، تبيّن قيام "م. ح"، 30 عامًا، بائع متجول، بقتل شقيقته "ف" 19 عامًا، وفصل رقبتها عن جسدها؛ بسبب تغيبها عن المنزل لمدة شهر.

وتبين أنّ "المجني عليها"، مُتغيبة عن المنزل منذ يوم 13 من فبراير الماضي، ومُحرر لها محضر تغيب حمل رقم 648 لسنة 2018 إداري مركز سمالوط غرب، وهربت إلى القاهرة لإقامة علاقة مع شاب تعرفت عليه من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وأنها فقدت عذريتها.