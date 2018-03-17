حالة الطقس اليوم السبت 17/3/2018 فى مصر والدول العربية

حالة الطقس اليوم السبت 17/3/2018 فى مصر والدول العربيةالسبت، 17 مارس 2018 12:00 ص
أحوال الطقس فى القاهرة - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية، اليوم السبت، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس مائل للدفء على السواحل الشرقية دافئ على السواحل الغربية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.
حالة الطقس اليوم فى مصر
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهو معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
الطقس فى الأردن
نهارًا:
ترتفع درجات الحرارة لتساوي مُعدلاتها المُعتادة في مثل هذا الوقت من العام.
ويكون الطقس غالباً مُشمس و ربيعياً لطيفاً في عموم المناطق.
وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
في خليج العقبة:
- الرياح: شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة.
- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.
ليلًا:
تسود أجواء أقل برودة مقارنة بالليالي الماضية في المناطق الجبلية، مع استمرارها باردة في السهول.
وتكون الرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط في جبال الشراه.
الطقس فى فلسطين
يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غالباً صافٍ، وربيعياً لطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
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