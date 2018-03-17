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جيروزاليم بوست: المدعى العام قد يوجه اتهاما لسارة نتنياهو فى قضية فساد

السبت، 17 مارس 2018 01:02 ص
جيروزاليم بوست: المدعى العام قد يوجه اتهاما لسارة نتنياهو فى قضية فساد سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلى





أ ش أ
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ذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، الجمعة، أن المدعى العام الإسرائيلى سيوجه اتهاما لسارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى قضية فساد.

ووفقا لما نشر الموقع الإلكترونى للصحيفة ، فإن المدعى العام أفيخاى مندلبليت سيسعى لتوجيه اتهام لسارة نتنياهو فى قضية تتعلق بمقر إقامة رئيس الوزراء ، حيث تواجه سارة اتهاما بإخفاء حقيقة توظيف طباخ بمقر رئاسة الوزراء لشراء وجبات باهظة الثمن من عدة مطاعم على نفقة الحكومة.

وبحسب الصحيفة نفسها ، تعود القضية إلى الفترة ما بين سبتمبر 2010 ومارس 2013 ، وكان صافى قيمة ما تم طلبه من أطعمة خلال تلك الفنرة 359 ألف شيكل دفعتها الدولة.

وأشارت إلى أنه لم يُتخذ قرار نهائى فى هذا الشأن ، وقالت إنه إذا صحّ أن مقر الإقامة يعين طباخا فهذا سيعنى أن سارة نتنياهو قد كذبت فى هذا الصدد ، وهو ما سيستدعى توجيه اتهام لها.

 


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