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السبت، 17 مارس 2018 05:50 م
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جنايات دمنهور تقضى بإحالة أوراق قاتل ابنة عمه الطفلة لسرقتها للمفتى

السبت، 17 مارس 2018 05:35 م
جنايات دمنهور تقضى بإحالة أوراق قاتل ابنة عمه الطفلة لسرقتها للمفتى محكمة - أرشيفية





البحيرة : جمال أبو الفضل و ناصرجوده
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قضت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار جمال زكى طوسون، وعضوية المستشارين شريف أسعد وأحمد عتمان وسكرتارية محمد سمك، اليوم السبت، بإحالة أوراق عاطل لفضيلة مفتى الجمهورية، لقتله طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات وتحديد جلسة 21 مايو للنطق بالحكم.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاى البارود، بالعثور على طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات جثة هامدة، وبالانتقال تبين أنها "شهد محمد" المتغيبة عن منزلها وبها آثار خنق، وتم سرقة حلقها الذهبى.

وعلى الفور تم تشكيل فريق من ضباط البحث الجنائى، برئاسة العميد عبدالغفار الديب رئيس مباحث البحيرة، والمقدم حازم الشيخ مفتش المباحث، والرائد إسلام السعدنى رئيس مباحث مركز شرطة ايتاى البارود، لسرعة كشف غموض الواقعة.

وتوصلت تحريات فريق البحث، إلى أن وراء الواقعة ابن عم والدها "محمد. م. م" 25 سنة، عاطل، ومتزوج منذ 3 أشهر، ويعالج من الإدمان وله سابقة فى سرقة أحد أقاربه وكذلك نفس الطفلة.

وتمكن الرائد اسلام السعدنى، من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بجريمته وسرقة الحلق الخاص بها، وبيعه، وأرشد عن الأموال التى باع بها الحلق، وتحرر عنه المحضر رقم 23755جنايات لسنة 2017 ايتاى البارود وبالعرض على النيابة العامة بإيتاى البارود أمر المستشار ابراهيم المنشاوى مدير النيابة بحبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 


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