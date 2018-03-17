جنايات الإسماعيلية تؤجل محاكمة أمينى شرطة ومحامية بتهمة التزوير لـ17 أبريل







الإسماعيلية - صبرى غانم

أجلت اليوم السبت، محكمة جنايات الإسماعيلية "الدائرة الثالثة" برئاسة المستشار عدلى عباس الخولى وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزى ومحمد رأفت حماد وبأمانة سر محمد عبدالهادى وسعيد صديق، محاكمة أمينى شرطة ووالد أحدهما ومحامية بتهمة التزوير لجلسة 17 أبريل المقبل للمستندات .

تعود تفاصيل القضية إلى شهر يوليو الماضى من العام الماضى عندما اتفقت إحدى المحاميات مع أمينى الشرطة "محمد س" و"عماد ال" بمركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية، على أن يحضرا شخصا يشبه المتهم الهارب "محمد ض" أمام النيابة بنفس بطاقة المتهم لإعادة إجراءات محاكمته في 4 جنايات قتل محكوم فيها بالمؤبد.

وبالفعل أحضر الأمناء والد أمين الشرطة الأول ويدعى "سليمان" أمام النيابة بطريقة التزوير مدعيا أنه المتهم "محمد ض"، لكن النيابة اكتشفت الأمر وأصدرت قرارا بحبس الأمناء ووالد أمين شرطة وتحويلهم إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير وضبط وإحضار المحامية الهاربة.