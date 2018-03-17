جمعية رجال الأعمال المصرية المغربية توقع اتفاقية مع غرفة الدار البيضاء







كتب هانى الحوتى

وقعت الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال اتفاقية تعاون مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء بهدف تعزيز التعاون بين رجال الأعمال فى البلدين، وزيادة التبادل التجارى بين مصر والمملكة المغربية.

وقع الاتفاقية محمد عادل حسنى رئيس مجلس الادارة عن الجانب المصرى، وياسر عادل رئيس الغرفة ممثلا للجانب المغربى.

جاء ذلك خلال زيارة وفد الجمعية إلى المملكة المغربية برئاسة محمد عادل حسنى وعضوا مجلس الإدارة المهندس أسامة جنيدى وكريم هيكل، وبحضور المستشار أحمد شوقى رئيس مكتب التمثيل التجارى بالمغرب وعدد من رجال الاعمال.

وقال اللواء إسماعيل عبد العزيز الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصرية المغربية، إن الاتفاقية تأتى فى إطار خطة المجلس، لعقد العديد من بروتوكولات التعاون مع منظمات الأعمال بالمملكة المغربية الشقيقة.

وقال المهندس أسامة جنيدى عضو مجلس الإدارة إن بنود الاتفاقية، تتضمن تبادل المعلومات والاحصائيات للترويج للفرص التجارية والاستثمارية بين الجانبين بالإضافة إلى تشجيع إقامة المشروعات المشتركة بين الجانبين.

وقال كريم هيكل عضو مجلس إدارة الجمعية أنه تم الاتفاق على تبادل الزيارات، لوفود رجال الأعمال والبعثات التجارية، وتنظيم لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال فى البلدين وتشجيع الأعضاء على المشاركة فى المعارض الدولية التى تقام فى البلدين.